Le Blackpink hanno annunciato la tracklist del loro nuovo mini-album, “Deadline”. Dopo mesi di attesa, le ragazze sono pronte a tornare sulla scena musicale, lasciando alle spalle la pausa dedicata ai progetti solisti. I fan aspettano con entusiasmo, sperando in nuovi successi e performance dal vivo.

Dopo un periodo di pausa, dedicato ai rispettivi progetti solisti, le Blackpink stanno davvero per tornare. Il quartetto K-pop composto da Rosé, Jisoo, Lisa e Jennie ha condiviso su Instagram un poster con i titoli delle cinque tracce che compongono il mini album Deadline, in uscita il 27 febbraio. Dopo il singolo Jump, già pubblicato diversi mesi fa, e che aprirà il progetto, ci sono i brani Go, Me and my, Champion e Fxxxboy. La locandina, dai colori piuttosto scuri, sembra mostrare un deserto di sabbia nera e scintillante sotto un cielo nuvoloso. È un’atmosfera simile alle suggestive foto concettuali che le cantanti hanno condiviso a fine gennaio, descritte in un comunicato come “un’estetica sensuale in bianco e nero che incontra un’aura irresistibile, accrescendo l’attesa per la nuova uscita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Blackpink hanno svelato la tracklist del mini-album “Deadline”

Approfondimenti su Blackpink Deadline

Il 27 febbraio uscirà “Deadline”, il nuovo album delle BLACKPINK.

Geolier presenta ufficialmente la tracklist del suo nuovo album,

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

BLACKPINK ANNOUNCES NEW MINI ALBUM “DEADLINE”

Ultime notizie su Blackpink Deadline

Le Blackpink hanno svelato la tracklist del mini-album DeadlineDopo un periodo di pausa, dedicato ai rispettivi progetti solisti, le Blackpink stanno davvero ... msn.com

#KimKardashian ha svelato che #KanyeWest faceva il DJ mentre lei era in travaglio, nel 2013, durante il parto della loro prima figlia #NorthWest. E al momento preciso della nascita, Kanye aveva messo su "Bohemian Rhapsody" dei #Queen, nientemeno, cos facebook