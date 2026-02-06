Le Blackpink hanno svelato la tracklist del mini-album Deadline
Le Blackpink hanno annunciato la tracklist del loro nuovo mini-album, “Deadline”. Dopo mesi di attesa, le ragazze sono pronte a tornare sulla scena musicale, lasciando alle spalle la pausa dedicata ai progetti solisti. I fan aspettano con entusiasmo, sperando in nuovi successi e performance dal vivo.
Dopo un periodo di pausa, dedicato ai rispettivi progetti solisti, le Blackpink stanno davvero per tornare. Il quartetto K-pop composto da Rosé, Jisoo, Lisa e Jennie ha condiviso su Instagram un poster con i titoli delle cinque tracce che compongono il mini album Deadline, in uscita il 27 febbraio. Dopo il singolo Jump, già pubblicato diversi mesi fa, e che aprirà il progetto, ci sono i brani Go, Me and my, Champion e Fxxxboy. La locandina, dai colori piuttosto scuri, sembra mostrare un deserto di sabbia nera e scintillante sotto un cielo nuvoloso. È un’atmosfera simile alle suggestive foto concettuali che le cantanti hanno condiviso a fine gennaio, descritte in un comunicato come “un’estetica sensuale in bianco e nero che incontra un’aura irresistibile, accrescendo l’attesa per la nuova uscita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
