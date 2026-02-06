le altre olimpiadi

Questa sera, San Siro si riempie per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Mentre gli occhi sono puntati sugli atleti di alto livello che gareggeranno, sullo sfondo si svolge anche un’altra Olimpiade, meno visibile ma comunque presente. La manifestazione si prepara a partire tra entusiasmo e attesa, con migliaia di persone pronte a vivere questa grande festa dello sport.

San Siro si accende con la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 e, mentre il mondo ammirerà gli atleti di prima fascia, sfilerà un’altra olimpiade. Quella delle delegazioni più piccole, le micronazioni, quella di paesi che non conoscono la neve e il ghiaccio ma che saranno tra quelle bandiere come curiosità geografiche. Sono tanti i motivi per cui i Giochi invernali sono l’evento sportivo più sbilanciato di sempre. Dove l’India, quasi un miliardo e mezzo di abitanti e un’estesa regione himalayana, schiera appena due atleti, mentre il Liechtenstein, 40.000 cittadini incastonati tra Svizzera e Austria, ne porta addirittura otto ed è una delle grandi potenze olimpiche per “medaglie pro capite”, ben 10 tra cui i due ori di Hanni Wenzel. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Questa mattina, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state ufficialmente inaugurate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L’ENORME SFIDA INGEGNERISTICA dietro le OLIMPIADI

