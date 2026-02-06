Lazio Maldini si lancia | Il posto giusto per svoltare Con Sarri intesa immediata
Daniel Maldini si presenta alla Lazio con entusiasmo. Dopo aver esordito dal primo minuto contro il Genoa, l’attaccante ha detto di aver trovato subito il modo di integrarsi e di sentirsi a suo agio in una squadra che considera “una seconda famiglia”. Maldini crede di aver scelto il momento giusto per crescere e punta a fare bene con l’aiuto di Sarri, con cui dice di aver trovato un’intesa immediata.
Daniel Maldini rompe il ghiaccio e fissa gli obiettivi della sua nuova avventura nella Capitale. Dopo l’esordio dal primo minuto contro il Genoa, l’attaccante ha tracciato la rotta del suo percorso in biancoceleste: “Questa è la piazza giusta nel momento giusto per il mio salto di qualità”, ha dichiarato il calciatore, sottolineando un impatto immediato con l’ambiente e una sintonia già solida con il gruppo squadra, definito “una seconda famiglia”. Al centro del progetto tecnico c’è il rapporto con Maurizio Sarri. Stando a quanto riferito dallo stesso Maldini, il confronto con l’allenatore è stato immediato e chiarificatore riguardo a compiti tattici e visione di gioco: “Mi ha fatto capire subito le sue idee e il mio ruolo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Lazio Maldini
Malen si presenta così: gol al debutto e intesa immediata con Dybala
Donyell Malen ha esordito con un gol e una vittoria contro il Torino, mostrando un’ottima intesa con Dybala.
CdS – Lazio, ora Sarri aspetta due o tre colpi: il sogno è Maldini
Daniel #Maldini è arrivato a Roma, sponda #Lazio È l’acquisto giusto per i biancocelesti
Ultime notizie su Lazio Maldini
Argomenti discussi: Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Sarri lancia subito Maldini, De Rossi conferma Colombo; Lazio, Maldini è a Roma per le visite mediche; Lazio-Genoa 3-2: cronaca e tabellino della partita; RIVIVI IL LIVE! Lazio-Genoa 3-2: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori.
Maldini si presenta alla Lazio: Cosa mi manca? Avere persone che credono in te fino in fondoDaniel Maldini, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan e ultimo di una grande dinastia, oggi è stato presentato come calciatore della Lazio, che lo ha prelevato ... milannews.it
Maldini si prende la Lazio e punta la Juve: La verità sul mio ruolo con Sarri e cosa mi è sempre mancatoL'ex Atalanta ha parlato in conferenza stampa con il direttore sportivo Angelo Fabiani: nel mirino la prossima sfida contro i bianconeri ... tuttosport.com
Lazio, Daniel Maldini si presenta: "Questa è la piazza giusta per il salto di qualità" #SkySport #SkySerieA x.com
"La Lazio è la piazza giusta per fare il salto di qualità, mi sono trovato subito bene. Spero di iniziare presto a far vedere cosa posso fare". Lo ha detto Daniel Maldini, trequartista della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. #ANSA facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.