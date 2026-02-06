Lazio conferenza stampa di presentazione per Maldini Motta e Przyborek | le dichiarazioni dei neo acquisti

La Lazio ha presentato ufficialmente i nuovi acquisti Maldini, Motta e Przyborek. In conferenza stampa, i tre hanno spiegato le motivazioni del trasferimento e le prime impressioni sulla squadra. I giornalisti hanno fatto domande dirette, e i giocatori hanno risposto senza fronzoli, parlando delle sfide che li aspettano e delle aspettative per questa stagione.

