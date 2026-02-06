Lavori per l’America’s Cup a Bagnoli | polveri sottili oltre i limiti mascherine obbligatorie per i vigili
I lavori per l’America’s Cup a Bagnoli stanno creando problemi alla qualità dell’aria. Nei quattro giorni di monitoraggio, l’Arpac ha rilevato tre sforamenti del limite di PM10, con valori più che doppi rispetto ai valori consentiti. I vigili devono indossare le mascherine per proteggersi dall’inquinamento durante le operazioni nei cantieri. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità si preparano a intervenire se i livelli non migliorano.
I dati Arpac registrano tre sforamenti del PM10 in quattro giorni nell’area dei cantieri a Bagnoli. Valori più che doppi rispetto ai limiti di legge. La Polizia Locale adotta dispositivi di protezione. Secondo i dati dell’Arpac, come riporta Fanpage.it, in quattro giorni sono stati registrati tre sforamenti dei limiti di PM10, il particolato atmosferico più pericoloso per la salute. Il caso più critico è quello di lunedì 2 febbraio, quando la concentrazione media giornaliera ha raggiunto 113 microgrammi per metro cubo, oltre il doppio del limite massimo fissato a 50 microgrammi dal decreto legislativo 1552010. 🔗 Leggi su 2anews.it
Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati Arpac
Da settimane i residenti di Bagnoli si chiedono cosa stia davvero succedendo nell’aria.
Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: "Perché i vigili con le mascherine?". Pronta class action
#Bagnoli-America's-Cup || I residenti di Bagnoli protestano contro i lavori legati all’America’s Cup 2027, che continuano nonostante le preoccupazioni per l’inquinamento.
