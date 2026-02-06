Entro fine febbraio ci saranno le prime demolizioni alle Terme. La Casa del custode verrà abbattuta e si inizierà lo smantellamento del complesso. I lavori preparatori servono a mettere a punto i progetti esecutivi e a portare avanti il restyling della zona.

Entro questo mese avranno luogo le prime demolizioni dell’ex Casa del custode e le attività preliminari di smaltellamento del complesso, funzionali al completamento e alla definitiva messa a punto dei progetti esecutivi. Sistemate tutte le incombenze burocratiche, il programma di riqualificazione delle Terme di Salice prosegue. A ottobre 2025 sono stati rilasciati i permessi di costruire che prevedono l’obbligo di avvio dei lavori entro l’ottobre di quest’anno. Nel medesimo contesto è stata inoltre definita l’assegnazione al Comune dell’area destinata alla realizzazione della nuova piazza, subordinatamente alla demolizione della Casa del custode. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori in vista alle Terme: "La Casa del custode abbattuta entro febbraio"

