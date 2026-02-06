lavorare in gruppo aiuta a crescere

Il progetto ‘Cronisti in classe’ coinvolge il team di Natural Village Resort, che si dice molto soddisfatto di partecipare. L’obiettivo è stimolare i ragazzi a lavorare in gruppo, ritenendo che questa esperienza aiuti a crescere. I responsabili del resort spiegano che l’attività permette ai giovani di confrontarsi e imparare a collaborare, creando un momento di crescita personale e collettiva.

"Come Natural Village Resort siamo molto contenti di partecipare a questo progetto, ’ Cronisti in classe ’. Crediamo infatti che i quotidiani, i giornali e la lettura in genere siano fondamentali per avviare ragionamenti più strutturati e profondi sui fatti che avvengono e su ciò che ci circonda". A parlare è la direttrice Alessandra Mori. Il Natural Village Resort si trova a Porto Potenza Picena, sulla Riviera del Conero. Un villaggio nelle Marche direttamente sul mare. Un’azienda che quest’anno ha deciso di partecipare all’iniziativa del Resto del Carlino dedicata ai giovani studenti. "Uscire dal format rapido del ’post social’ per prendersi il tempo che serve per capire di più e meglio il contesto e l’argomento – continua la direttirce del resort - è un’esigenza formativa importante e da sviluppare in ogni modo per essere poi cittadini consapevoli e indipendenti nel pensiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

