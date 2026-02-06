Lauree falsificate vendute su dark web | cyberattacco all’Università Sapienza

Questa mattina la Sapienza ha scoperto che sul dark web vengono venduti diplomi falsi. Gli hacker hanno messo in circolazione lauree false, colpendo direttamente l’ateneo romano. La polizia sta indagando per capire quante persone potrebbero aver acquistato questi titoli e se ci siano altre università coinvolte. La situazione ha creato preoccupazione tra studenti e docenti.

**Un attacco informatico alla Sapienza mette a dura prova il sistema universitario italiano: sul dark web vengono venduti diplomi falsi a 11.000 dollari** Nel cuore della capitale italiana, a Roma, l’Università La Sapienza è stata colpita da un doppio attacco. Un ransomware, BabLock, ha paralizzato i server dell’ateneo, rendendo inaccessibili servizi fondamentali per studenti e docenti. Ma l’attacco non si è fermato qui. Sul dark web, in un’operazione parallela, sono comparse offerte di diplomi falsi della Sapienza, con un prezzo di 11.000 dollari. La notizia è arrivata a poche ore di distanza dalla conferma ufficiale dell’attacco, e sembra un chiaro segnale del crescente pericolo rappresentato dalla cybercriminalità nei confronti del mondo accademico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Università Sapienza

L’Università La Sapienza di Roma è stata colpita da un attacco hacker, che ha messo a rischio alcuni dati.

L’università La Sapienza di Roma ha annunciato che l’attacco hacker ha causato disagi nelle attività di esame, tasse e lauree.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dall’11 al 13 febbraio le Università Roma Tre e “La Sapienza” organizzano un convegno internazionale dal titolo “Un echeggiare violento. Trent’anni con Amelia Rosselli”, a cura di Andrea Cortellessa, Sonia Gentili e Monica Venturini; Altre iniziative – reading facebook