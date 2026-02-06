Laura Pausini venerdì 6 febbraio alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina | che cos' ha detto Il video di Amicait

Venerdì 6 febbraio, Laura Pausini ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. La cantante ha detto di essere felice e un po’ emozionata, sperando di incontrare i colleghi che canteranno a San Siro. La sua partecipazione rappresenta un momento speciale per lei, e si dice fortunata di poter essere presente a questo grande evento sportivo.

(askanews) «Sto aspettando con ansia buona di incontrare i miei colleghi straordinari che canteranno a San Siro, sono una privilegiata italiana che può partecipare alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Ringrazio chi mi ha invitato, farò una cosa che non ho mai fatto prima e spero di farla bene» così Laura Pausini racconta l'emozione di essere stata chiama per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina alla Stadio di San Siro.

