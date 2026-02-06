Laura Pausini al top per le Olimpiadi 2026 Il suo segreto? Dieta ginnastica e forza di volontà

Laura Pausini si presenta in grande forma alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La cantante, che ha scelto di seguire una dieta rigorosa, fare ginnastica e mantenere alta la motivazione, si mostra in splendida forma. La sua presenza ha sorpreso molti, dimostrando che anche a 50 anni si può essere in forma e carichi di energia per un evento così importante.

Stasera i riflettori dello stadio di San Siro si accenderanno per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Sul palco, una parata di stelle internazionali, da Mariah Carey ad Andrea Bocelli, passando per Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, reduce dal successo di The White Lotus. Insieme a loro ci sarà anche Laura Pausini, pronta a prendersi la scena in forma smagliante: "Ci vediamo il 6 febbraio a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Vi aspetto!". A un anno dalla svolta raccontata sui social e in interviste, Laura Pausini arriva all’appuntamento di San Siro con 20 chili in meno e una routine che non ha più mollato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Laura Pausini al top per le Olimpiadi 2026. Il suo segreto? Dieta, ginnastica e... forza di volontà Approfondimenti su Laura Pausini Olimpiadi Laura Pausini a Sanremo 2026? Il suo ruolo all’Ariston, la trattativa e le smentite: cosa sappiamo Sempre più vicina la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, prevista per il 2026. Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Laura Pausini Olimpiadi Argomenti discussi: Laura Pausini: Sanremo mi terrorizza ma Conti mi rassicura; Laura Pausini esce con Io canto 2 e parte per un nuovo tour mondiale; Laura Pausini: Io, Giovanna D'Arco. Su di me troppo odio. Grignani? L'ho cercato per chiarirci, non ha mai risposto; IO CANTO 2, DOPO VENT’ANNI IL NUOVO ALBUM DI COVER DI LAURA PAUSINI. Laura Pausini: «Io Canto 2 è il disco di una fan»A vent’anni di distanza dall’ultimo capitolo, venerdì 6 febbraio, uscirà Io Canto 2, l'album di cover di Laura Pausini ... billboard.it Laura Pausini: «Sanremo mi terrorizza ma Conti mi rassicura»Sono giornate piene per Laura Pausini, che in avvicinamento al Festival di Sanremo, dove sarà conduttrice al fianco del padrone di casa Carlo Conti, passa dal Tapiro che le ... ilmattino.it I due comici si aggiungono a un cast che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Al fianco di Conti e della co-conduttrice presente per tutte e cinque le serate, Laura Pausini, si alterneranno diversi volti noti. Il puzzle dei co-conduttori inizia a comporsi fin dall facebook Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.