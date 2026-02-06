L' attrice è fra i protagonisti della Cerimonia inaugurale

Sabrina Impacciatore si prepara a salire sul palco per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. L’attrice è tra i protagonisti dell’evento che aprirà ufficialmente i Giochi, e ieri si è vista mentre si allenava e si sistemava prima di entrare in scena. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo tra il pubblico e gli organizzatori.

M ilano, 6 feb. (askanews) – Sabrina Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. L’attrice ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram a poche ore dall’inaugurazione dei Giochi, in cui sarà protagonista. “Non trovo parole per descrivere come mi sento – scrive l’attrice – ho le farfalle nello stomaco, il battito cardiaco accelerato. Questo è uno dei più grandi onori di tutta la mia vita”. capsule moda Milano Cortina 2026. guarda le foto Leggi anche › Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi dal curling a Federica Brignone e Sofia Goggia “Darò tutto, tutta me stessa e tutto il mio amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice è fra i protagonisti della Cerimonia inaugurale Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina scalda i motori, tutti i numeri della cerimonia inaugurale Milano-Cortina si prepara a ospitare i Giochi Invernali, riaccendendo i ricordi degli eventi passati e delle tradizioni olimpiche. Quando cominciano le Olimpiadi? Prove di sci alpino, curling e hockey ghiaccio già prima della Cerimonia inaugurale! Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ahn Sung Ki passes away at 74, leaving behind a legacy in Korean cinema Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: L’ATTRICE BIANCA MAZZEI SI RACCONTA, TRA CINEMA E TEATRO; What's Love, con Emma Thompson; L’educazione politica di Emma Mackey; Vanessa Incontrada al Sistina: Con Gabriele Pignotta raccontiamo i 40enni in crisi sentimentale nell'era delle App. Harry Potter, Katie Leung: Non parlerò con la nuova attrice di ChoPer l'attrice che ha interpretato Cho Chang non sarà necessario inviare una lettera alla nuova interprete della studentessa Corvonero. serial.everyeye.it Olimpiadi, Sabrina Impacciatore si prepara: l'allenamento su InstagramL'attrice fra i protagonisti della Cerimonia inaugurale Milano, 6 feb. (askanews) - Sabrina Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. L'attrice ha pubblic ... msn.com Corriere della Sera. . Sabrina Impacciatore è stata scelta come Ambasciatrice del talento italiano nel mondo e sarà sul palco di San Siro nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'attrice ha pubblicato sui social un video in cui ha mos facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.