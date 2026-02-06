Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Pierfrancesco Favino ha emozionato il pubblico con un momento intenso e semplice. L’attore è salito sul palco con un completo di velluto Armani, portando la poesia italiana tra luci e colori. La sua interpretazione ha lasciato il pubblico in silenzio, creando un’atmosfera intima e elegante.

T ra luci, colori e la solennità della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Pierfrancesco Favino ha firmato uno dei momenti più intensi della serata. Non una semplice apparizione, ma una scelta precisa: portare sul palco la cultura italiana come gesto identitario e universale, capace di parlare al mondo intero. Pierfrancesco Favino performs verses of “L’Infinito” during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at San Siro Stadium L’infinito di Leopardi come metafora olimpica. Favino ha recitato L’infinito di Giacomo Leopardi, trasformando lo stadio in uno spazio sospeso, quasi intimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore porta la poesia italiana alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: intimo, emozionante ed elegante nel suo completo di velluto Armani

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La Mongolia si prepara a sorprendere di nuovo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano.

L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Christian De Sica: Sto cercando l’attore per il film su mio padre; Il bartender Patrick Pistolesi diventa attore e porta i suoi cocktail a teatro in un rituale condiviso con il pubblico; Vado in scena con i ’Poveri Cristi’; Giorgio Marchesi porta Il fu Mattia Pascal al Teatro Sociale.

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati (di nuovo) a Spoleto: l'attore porta la nuova fiamma sul set dopo l'addio a Rocio MunozLa sintonia nata tra Raoul Bova e Beatrice Arnera sul set della fiction Buongiorno, mamma! potrebbe essersi trasformata in sentimento. Dopo il primo avvistamento a Roma i due attori sono stati ... corriereadriatico.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati (di nuovo) a Spoleto: l'attore porta la nuova fiamma sul set dopo l'addio a Rocio MunozA fotografare i due attori insieme è stata la rivista Diva e Donna che, sul numero in edicola, ha pubblicato nuove foto della coppia, che ha trascorso alcuni giorni insieme in Umbria. L'anticipazione ... corriereadriatico.it

BURATTINI + OLIMPIADI = divertimento assicurato a Busto Arsizio! Domenica 8 febbraio 2026 arriva lo spettacolo “Meneghino alle Olimpiadi”: burattini e teatro d’attore insieme per ridere, tifare e parlare di sport, amicizia e fair play in modo leggero e coin facebook