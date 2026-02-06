LattePiù Live | Cara Calma + Gardenia + Mazyopera

Questa sera a LattePiù si è scatenato un concerto di rock. I Cara Calma, band di Brescia, hanno portato sul palco un suono forte e deciso. Il pubblico ha ascoltato riff potenti e testi che arrivano dritti al punto, senza troppi fronzoli. La serata è andata avanti con energia, lasciando tutti con il ricordo di una musica vera e diretta.

Una serata di rock suonato forte, senza troppi giri di parole.Sul palco arrivano i Cara Calma, band bresciana che da anni porta in giro un alternative rock diretto e potente, fatto di riff che spingono e testi che colpiscono dritti. Live intensi, zero fronzoli, solo musica vera.Ad aprire la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su LattePiù Live I Mefisto Brass al LattePiù Live I Mefisto Brass tornano al LattePiù Live con uno spettacolo dal forte impatto musicale. Brescia: Vintage Violence live al Lattepiù I Vintage Violence, band di rilievo nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su LattePiù Live Argomenti discussi: CARA CALMA: pubblicato il nuovo singolo vienimi_a_cercare e annunciate le date del Tour Club. PREGHIERA A SANTA RITA PER UNA CAUSA IMPOSSIBILE Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di af facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.