LattePiù Live | Cara Calma + Gardenia + Mazyopera

Da bresciatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a LattePiù si è scatenato un concerto di rock. I Cara Calma, band di Brescia, hanno portato sul palco un suono forte e deciso. Il pubblico ha ascoltato riff potenti e testi che arrivano dritti al punto, senza troppi fronzoli. La serata è andata avanti con energia, lasciando tutti con il ricordo di una musica vera e diretta.

