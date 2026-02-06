L’attentato di Mosca contro il generale Vladimir Alekseev si è verificato in circostanze ancora poco chiare. Le prime notizie parlano di condizioni molto serie per il numero due del GRU, colpito in modo grave. La dinamica dell’attacco risulta confusa, ma alcuni sostengono che ci sia stata una sorta di “sparare sul generale per non sparare sul negoziato”. La sua sorte resta incerta, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

Per affrontare l’attentato (e anzi, la probabile morte, visto che le prime notizie definiscono le sue condizioni estremamente critiche) contro il generale Vladimir “Vadim” Alekseev, 64 anni, numero due del GRU (l’intelligence militare russa), bisogna spazzar via il solito cumulo di spazzatura che molti media scaricano sui lettori. Alekseev, che lavorava nel GRU da decenni, era stato ovviamente coinvolto in molte operazioni discusse e discutibili. Nella rivolta del Donbass a partire dal 2014, in Siria dal 2015, nell’invasione dell’Ucraina del 2022, nella ribellione del Gruppo Wagner nel 2023. Ed è più che probabile che abbia avuto le mani in pasta nel tentativo di avvelenamento (2018) di Sergej Skripal, l’ex agente del “suo” GRU che per molti anni aveva spiato a favore dell’MI6 britannico, tradendo e consegnando decine di ex compagni alle galere o alle eliminazioni dei servizi occidentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

