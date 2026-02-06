L’attentato al funzionario russo è diretto contro i negoziati

Un attentato contro un funzionario russo mette in discussione i negoziati tra Mosca e Kiev. Mentre le diplomazie si incontrano sotto il controllo americano, un sicario ucraino tenta di eliminare Vladimir Alekseev, il vicedirettore dell’intelligence militare di Mosca. L’obiettivo sembra essere chiaro: destabilizzare i colloqui e complicare ulteriormente la situazione sul campo. Nel frattempo, il superiore di Alekseev, Igor Kostyukov, si trova ad Abu Dhabi a guidare la delegazione russa, ignorando l’attentato e continu

Mentre Russia e Ucraina, sotto la supervisione americana, erano impegnati in trattative per porre fine alla guerra, Kiev inviava un sicario a uccidere Vladimir Alekseev, vicedirettore dell'intelligence militare di Mosca (GRU), il cui diretto superiore, Igor Kostyukov, si trovava ad Abu Dhabi a guidare la delegazione negoziale russa. Alekseev ora lotta con la morte, ma al di là del suo destino personale, che interessa familiari, amici e il suo Paese, ciò che più importa è il palese tentativo di Kiev – e di chi ha aiutato Kiev in un'operazione che non poteva fare da sola (MI6? CIA? Mossad?) – di far fallire i negoziati.

