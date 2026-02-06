La provincia di Latina si risveglia sotto nuvole nere e pioggia incessante. La notte è stata ancora all’insegna di vento forte e acquazzoni, e anche oggi le previsioni non cambiano. La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione, invitando i cittadini a stare attenti. La situazione resta critica, con strade allagate e rischi di alluvioni. La gente cerca di mettere in sicurezza le proprie case, mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione.

Il bollettino di condizioni meteo avverse emesso dalla protezione civile regionale. Sale l’attenzione per criticità idraulica nel territorio pontino Nonostante la tregua nella giornata di ieri, la provincia di Latina resta nella morsa del maltempo. Quella appena trascorsa è stata una notte di pioggia e vento nel territorio pontino dove per oggi, venerdì 6 febbraio, è prevista una allerta arancione. Il bollettino è stato diramato nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale e interessa tutto il Lazio. Nell’avviso di condizioni meteo avverse, che di fatto ha validità dalla serata di ieri e per le successive 24-36 ore, viene fatta una previsione di “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Maltempo

In risposta all’allerta arancione, alcune scuole in provincia di Latina rimarranno chiuse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Latina Maltempo

Argomenti discussi: Latina nella morsa del maltempo. Allerta arancione in provincia; Cuba nella morsa del freddo (e non è solo il meteo che fa le bizze); La poetessa Yakimchuk: così gli ucraini resistono nel mio Donbass occupato; L'Ucraina nella morsa del gelo. Trump: 'Putin ha accettato di non attaccare per una settimana'.

Italia nella morsa del caldo: domani bollino rosso a Firenze, 13 città da bollino arancioneCaldo intenso, afa e temperature in aumento nelle prossime ore, tanto che per la giornata di domani – domenica 10 agosto – torna anche un bollino rosso per le ondate di calore che riguarderà la città ... fanpage.it

Italia nella morsa del caldo: afa e notti tropicali fino FerragostoItalia nella morsa del caldo, il picco tra oggi e domani. E' tornato il Cammello, come viene definito in gergo meteorologico l'anticiclone africano, masse d'aria iniziano a muoversi dalla Mauritania ... rainews.it

Miguel Díaz-Canel Bermúdez | "Hoy la historia nos convoca a convertirnos, sin demora, en los sepultureros de la agresión militar, política y económica estadounidense que se cierne sobre toda la América Latina y el Caribe, inspirados en ejemplos como el de facebook