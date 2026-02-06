L’arte messa alla prova | così il carcere apre le porte

Per la prima volta, il carcere della Dozza apre le sue porte all’arte contemporanea. Dentro il penitenziario, i detenuti partecipano a un progetto che trasforma le mura in un luogo di confronto e scoperta. La mostra, allestita all’interno della casa circondariale Rocco D’Amato, intende andare oltre le barriere, portando cultura e stimoli nuovi tra le sbarre.

Per la prima volta l’ arte contemporanea entra dentro la casa circondariale Rocco D’Amato, trasformando il carcere della Dozza in un luogo di dialogo e di partecipazione culturale. L’iniziativa nell’ambito di Art City, in collaborazione con la direzione del carcere, invita la cittadinanza ad entrare simbolicamente in uno spazio di soglia tra arte, vita e giustizia sociale. All’interno del carcere, da oggi a domenica, l’Associazione Acrobazie presenta l’installazione ’L’arte messa alla prova: Anila Rubiku. Im still standing’ dell’artista italo-albanese Anila Rubiku, a cura di Elisa Fulco. "Portare Art City in carcere - dichiara la direttrice Rosa Alba Casella – è un altro tassello del processo di integrazione tra carcere e città, che da alcuni anni si sta portando avanti in collaborazione con gli enti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’esposizione “I’m still standing” di Anila Rubiku segna un momento di innovazione nel panorama culturale, portando l’arte contemporanea all’interno della Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.

