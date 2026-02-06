Largo al teatro per le famiglie a Modigliana lo spettacolo Storia di un bambino e di un pinguino

Da forlitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio alle 17, il teatro di Modigliana si anima con uno spettacolo rivolto alle famiglie.

Domenica 8 febbraio (alle ore 17) Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie, porta a Modigliana lo spettacolo “Storia di un.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Modigliana Spettacolo

Al Teatro del Parco lo spettacolo per famiglie "Cappuccetto Rosso"

“Il circo delle scelte coraggiose”: al Teatro Agricantus va in scena lo spettacolo per famiglie

Il Teatro Agricantus di Palermo si prepara ad accogliere una domenica speciale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Modigliana Spettacolo

Argomenti discussi: PESCARA: ELIO SENZA STORIE TESE AL TEATRO MASSIMO, ''LARGO AL FACTOTUM'' CON LA CLASSICA A MODO SUO; Eugene O’Neill, Lungo viaggio verso la notte al Teatro Argentina; Alessandria, dentro il cantiere del Teatro Comunale: il sipario vicino a rialzarsi dopo 14 anni; La cooperativa Il Sentiero compie 10 anni, festa grande al teatro Scarpetta di Sala Consilina.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.