Largo al teatro per le famiglie a Modigliana lo spettacolo Storia di un bambino e di un pinguino
Domenica 8 febbraio alle 17, il teatro di Modigliana si anima con uno spettacolo rivolto alle famiglie.
Domenica 8 febbraio (alle ore 17) Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie, porta a Modigliana lo spettacolo "Storia di un
Il Teatro Agricantus di Palermo si prepara ad accogliere una domenica speciale.
