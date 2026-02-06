Lamma le previsioni meteo per la Toscana Pioggia e temperature miti
Il Lamma prevede una settimana di pioggia e temperature miti in Toscana. Le previsioni del consorzio indicano che il tempo rimarrà simile a quello della settimana appena passata, senza grandi variazioni. La pioggia interesserà diverse zone, ma senza temperature troppo fredde. La gente si prepara a un altro periodo di pioggia e clima temperato, come già accaduto nelle ultime settimane.
Le previsioni del tempo del Lamma per la Toscana per la settimana del 9-15 febbraio 2026. Come spiegano dal Consorzio in questo video, la consueta diretta settimanale, ci attende una settimana 'fotocopia' di quella appena trascorsa. I venti umidi atlantici porteranno ancora le perturbazioni a interessare più volte l'Italia. Frequenti piogge, neve sulle Alpi e temperature sopra la media del periodo Nel vodcast “Il Piacere della Lettura” Germano Antonucci racconta ‘La ragazza di luce’, romanzo di formazione tra catastrofe,. 🔗 Leggi su Lanazione.it
