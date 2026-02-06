Lamma, il cuore laniero, ha annunciato un cambio di mentalità. In un’intervista, spiega che lui e Alessandro si sentono pronti a fare un salto di qualità. La squadra è in forma, si allena bene e sembra avere le idee chiare. Ora si lavora per migliorare i risultati e affrontare le prossime sfide con più determinazione.

"Io e Alessandro abbiamo trovato una squadra a posto, che si allena bene e che dal punto di vista fisico è in forma. Quel che è accaduto contro il Follonica Gavorrano è solo una questione di mentalità: dobbiamo cambiare marcia sotto questo aspetto e stare più attenti. Ma il gruppo segue le indicazioni dello staff e per questo siamo molto fiduciosi per il prosieguo della stagione". Anche Giuliano Lamma vuole fare la sua parte per aiutare il Prato a uscire dal momento di crisi che sta attraversando. Il vice allenatore dei lanieri, accanto a mister Dal Canto, è motivatissimo per l’incarico assunto appena due settimane fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lamma, il cuore laniero: "Ora cambiamo mentalità"

