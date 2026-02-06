L' allarme di Conte e il ritmo disumano di tutto lo sport | il denaro è l’unico obbiettivo
La pressione nel mondo dello sport aumenta ogni giorno. Conte lancia l’allarme, parlando di un ritmo disumano imposto agli atleti, spinto dal desiderio di guadagno. La corsa ai soldi rovina la salute di chi corre sui campi, ma non riguarda solo il calcio. Il denaro diventa l’unico obiettivo, anche a costo di sacrificare il benessere degli sportivi.
La questione non è nuova, ed è stata sollevata in un recente passato anche in questa rubrica. Ci torno volentieri per la sua importanza, chiarendo una volta di più: lo sfruttamento degli atleti ha superato il livello di guardia e non incide soltanto sul loro corpo, ma anche sul livello dello spettacolo, che subisce evidenti contraccolpi negativi. Il problema è comune a molti altri sport-spettacolo, ma prima di abbandonare la situazione del calcio, vorrei ricordare le parole di Gian Piero Gasperini sull’argomento: "Più partite uguale più infortuni: è un’evidenza statistica. E per guarire da uno stiramento ci vogliono due-tre settimane, esattamente come decenni fa: la scienza è impotente a riguardo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conte vince la Panchina d'Oro e rilancia l'allarme: «Troppe partite, tutti d'accordo ma non cambia nulla»
Napoli, allarme Di Lorenzo: l'annuncio di Conte dopo la Fiorentina. L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è soltanto l'ultimo di una lunghissima coda che ha colpito il Napoli e che tiene la squadra di Antonio Conte in forte emergenza.
