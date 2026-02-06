L' allarme di Coldiretti | Filiera bieticolo saccarifera a rischio estinzione

La filiera bieticolo-saccarifera è in grave pericolo. Coldiretti lancia l’allarme e chiede interventi immediati per salvarla, sottolineando che molte aziende sono a rischio chiusura. La produzione di zucchero, che coinvolge numerosi agricoltori italiani, potrebbe scomparire se non si interviene subito. La situazione è critica e preoccupa chi lavora da anni in questo settore.

«Come Coldiretti esprimiamo fortissima preoccupazione per la tenuta della nostra filiera bieticolo-saccarifera. Ad oggi pare che siano 3.700 gli ettari che in Veneto saranno dedicati in questa annata agraria 2026 alla coltura, troppo pochi per coprire i costi dello stabilimento di Pontelongo».

