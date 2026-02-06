L' aiutino togato ai clandestini che delinquono È la sfida finale

Il governo ha approvato nuove misure per i clandestini che commettono reati. Oggi sui giornali si parla di un intervento deciso, che punta a rafforzare i controlli e a limitare gli ingressi irregolari. La scelta ha suscitato polemiche, ma il governo insiste che serve per garantire sicurezza. Intanto, sui social e nelle piazze si discutono le conseguenze di queste decisioni.

Oggi Il Tempo vi propone in primo piano due documenti. Per un verso (e questo lo troverete su tutti i giornali, non solo sul nostro) un approfondimento sulle misure varate ieri dal governo: provvedimenti molto buoni, va detto. E c'è anche quel fermo preventivo che il nostro giornale ha sostenuto in epoca non sospetta, prim'ancora che l'esecutivo lo formalizzasse. Se vuoi prevenire, è chiaro che devi fermare (prima che partecipino a una manifestazione) i soggetti con precedenti a carico e che siano stati trovati con materiale adatto a offendere e a fare violenza. La sinistra se ne faccia una ragione.

