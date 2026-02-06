Laghi ghiacciati vietato attraversarli

Questa mattina, le autorità hanno vietato di attraversare i laghi ghiacciati dell’Appennino. Il meteo variabile, con alternanze di gelo e rialzi di temperatura, rende il ghiaccio meno stabile. Le forze dell’ordine hanno già messo in atto i controlli per evitare incidenti.

Il meteo in questo periodo alterna periodi di gelo ed altri di rialzo termico. Una condizione che in quota rende meno sicuro lo stato di ghiaccio sui laghi gelati del nostro Appennino. Viene quindi accentuato il divieto avventurarsi sulla superficie dei laghi, ignari del pericolo che tale comportamento potrebbe causare. Un cedimento del ghiaccio, infatti, potrebbe provocare la caduta delle persone in acqua con gravissimo pericolo per l'incolumità e la vita delle stesse. Molti però ignorano tale pericolo e l'Ente di gestione dei Parchi e della diversità Emilia Centrale ha già segnalato (pur in via informale) la presenza di persone sulle superfici lacustri ghiacciate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laghi ghiacciati, vietato attraversarli

