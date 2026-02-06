L' affondo del consigliere Sola M5s | Il centrodestra getta la maschera l' emergenza abitativa resta fuori dal Dup
Il consigliere Sola del Movimento 5 Stelle accusa il centrodestra di nascondere l’emergenza abitativa. Durante la riunione, ha detto che il governo ha bocciato la proposta di mettere al centro del Documento unico di programmazione (Due) il problema degli alloggi. Secondo lui, così si preferisce evitare di affrontare una delle questioni più urgenti per molte famiglie.
"Bocciata la proposta di inserire l'emergenza abitativa al centro Documento unico di programmazione (Due), strumento che dovrebbe indicare in modo chiaro e trasparente le priorità strategiche dell’azione amministrativa". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, Paolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
