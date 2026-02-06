Questa mattina a Fiumicino i residenti si sono svegliati con un nuovo episodio che preoccupa. Le onde si sono infrante con forza contro la scogliera di Fiumara Grande, superando la barriera e creando un’ondata che ha spazzato via parte della roccia. Le immagini del mare in tempesta hanno fatto il giro sui social, e ora molti temono che sia il segnale di un aumento dei rischi legati alle mareggiate. La zona resta sotto stretta osservazione, mentre i cittadini chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area

Fiumicino, 6 febbraio 2026 – L’acqua che supera la barriera e “travolge” la scogliera. È questo, raccontano i residenti, l’episodio che riaccende l’allarme a Fiumara Grande e alimenta la paura legata al mare. Nelle ultime ore, spiegano i cittadini, le condizioni del litorale e la forza delle onde hanno riportato al centro una fragilità che da tempo viene segnalata: la tenuta delle opere di difesa costiera. A preoccupare, in particolare, è la consistenza dei flangiflutti. I residenti denunciano un degrado progressivo che negli anni non sarebbe mai stato affrontato con un recupero risolutivo. Il timore è che, in presenza di mareggiate, la protezione non sia sufficiente e che l’acqua possa spingersi all’interno del quartiere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'acqua travolge la scogliera, allarme a Fiumara Grande

