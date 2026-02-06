L' accordo commerciale dei Warriors significa che la mossa di Giannis NBA Deadline 2026 è finita

I Golden State Warriors hanno deciso di scambiare Kuminga e Hield con gli Atlanta Hawks per ottenere Porzingis. La mossa chiude definitivamente le possibilità di un futuro di Giannis nel team, almeno fino alla deadline del 2026. La squadra americana punta a rafforzarsi per la prossima stagione, lasciando intendere che la strategia di mercato è ormai definita.

2026-02-06 02:21:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato, i Golden State Warriors scambieranno Jonathan Kuminga e Buddy Hield con gli Atlanta Hawks in cambio di Kristaps Porzingis. Si dice che la mossa della NBA Trade Deadline sia arrivata dopo che i Warriors hanno abbandonato il loro interesse per l’attaccante dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. “Sono chiaramente andati avanti con queste mosse”, ha detto Shams Charania a ESPN. “L’inseguimento di Giannis Antetokounmpo da parte degli Warriors è finito”. Kristaps Porzi??is è IN FUOCO @EuroBasket giocare: 17 PUNTI 6 REB 17-19 15:00 (71%) In soli 15 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

I Golden State Warriors hanno ufficializzato l’arrivo di Kristaps Porzingis, scatenando un vero e proprio terremoto nel mercato NBA.

L’accordo tra Europa e India rappresenta un capitolo importante nel commercio mondiale.

Argomenti discussi: Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India; Accordo Ue-India: svolta geopolitica e diritti irrisolti; Usa rispondono all’Ue: arriva l’accordo commerciale con l’India; Ue-India, firmato l’accordo: perché è un buon affare per l’Europa tra dazi di Trump e Mercosur.

Perché l’accordo commerciale tra Ue e India lascia il clima ai marginiPer la risoluzione dell’intesa di libero scambio, l’Ue ha lasciato intatto il Cbam sul piano giuridico: gli esportatori indiani continueranno a pagare il prezzo della CO? incorporata nei prodotti dest ... editorialedomani.it

Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olioLeggi su Sky TG24 l'articolo Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olio ... tg24.sky.it

In Bulgaria l’Assemblea nazionale ha provveduto a ratificare un accordo siglato con l’Italia per costruire ed utilizzare congiuntamente una base militare che sorgerà vicino al villaggio di Yambol, a Kabile. Questa base sarà simile a quella bulgaro-ameri... x.com