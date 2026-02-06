laboratorio per under 35 con fioren menni

Domani, alla Fabbrica delle Candele, si tiene il quarto laboratorio gratuito dedicato ai giovani under 35. L’evento si svolge dalle 15 alle 19 e rientra in un ciclo promosso da Masque Teatro con il supporto dell’assessorato alle Politiche Giovanili. È un’occasione per i ragazzi di partecipare a un’attività creativa senza costi.

Domani dalle 15 alle 19, presso la Fabbrica delle Candele, si procede con il quarto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili. Il laboratorio si intitola ‘Il tuo rumore’ ed è curato da Fiorenza Menni: i partecipanti saranno chiamati ad addentrarsi nel processo di costruzione di quella condizione in cui i movimenti del corpo sono in relazione organica con l’emissione vocale e la pronuncia delle parole. Verranno condivisi esercizi per accendere l’espressività, per poi guidarla, dirigerla attraverso l’intenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

