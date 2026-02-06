La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Arianna Fontana
La campionessa Arianna Fontana torna alle Olimpiadi con la voglia di superarsi ancora. Alla sua sesta partecipazione, l’atleta italiana punta a lasciare un’altra traccia indelebile nella storia dello sport. Dopo aver conquistato numerose medaglie, Fontana si prepara a mettersi in gioco a Milano-Cortina, con l’obiettivo di aggiungere un nuovo pezzo alla sua lunga carriera.
Già nella leggenda, come atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, Arianna Fontana vuole scrivere una nuova pagina di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la sua sesta edizione dei Giochi olimpici.A cinque cerchiLa storia della campionessa di Polaggia proprio alle.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica”
Milano-Cortina, Arianna fontana in pista per l'Asst Valtellina e Alto Lario: "Prevenire per vincere insieme"
Arianna Fontana si allena in pista con altri atleti per sensibilizzare sulla prevenzione.
Valtellina verso le Olimpiadi, boom turistico, trasporti al palo
Argomenti discussi: -2 giorni alle Olimpiadi: in Valtellina completate le infrastrutture dei Giochi; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Luca Spechenhauser; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL; Francobolli dedicati alle Olimpiadi: anche la Valtellina aderisce all’iniziativa.
Le Olimpiadi nelle vetrine: la Valtellina si veste di cinque cerchiLe vie dei centri valtellinesi, da Tirano a Morbegno, da Sondrio a Bormio, si preparano ad accogliere un tocco olimpico nelle loro vetrine. Grazie a un accordo tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e ... intornotirano.it
Milano-Cortina 2026 al via: la Valtellina subito protagonista con la Stelvio di BormioLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 scatteranno ufficialmente con la cerimonia d’apertura in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20, ma come da tradizione i Giochi iniziano già prima, con ... intornotirano.it
