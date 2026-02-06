La Toscana mette in agenda la prevenzione delle frane | Ma con il sistema satellitare siamo all’avanguardia

La Toscana si prepara a rafforzare la prevenzione delle frane. La regione punta sulla tecnologia satellitare per monitorare il territorio e intervenire tempestivamente. Non promette soluzioni definitive, ma si impegna a mantenere alta l’attenzione e a usare strumenti avanzati per gestire i rischi.

FIRENZE – Negli ultimi giorni il tema delle frane è tornato al centro del dibattito nazionale. La Regione Toscana è consapevole di operare in un contesto territoriale strutturalmente fragile e complesso e non rivendica soluzioni definitive, ma un impegno costante e concreto nella gestione del rischio, fondato su conoscenza scientifica, tecnologie avanzate e procedure operative consolidate. Il punto della situazione sul territorio toscano nel suo complesso è stato fatto questa mattina (6 febbraio) a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani, dal sottosegretario Bernard Dika, dal direttore della difesa del suolo e protezione civile Giovanni Massini, coadiuvati da esperti come il professore Nicola Casagli docente del dipartimento di geologia dell’Università di Firenze, Lorenzo Sulli geologo dell’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale e da personale responsabile dei vari settori della Regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

