La strategia legale di Mediaset per fermare Fabrizio Corona

La battaglia legale tra Corona e Mediaset si scalda ancora di più. La tv ha presentato nuove richieste milionarie e ha depositato denunce contro l’ex paparazzo, coinvolgendo alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. La situazione si fa tesa e nessuno sembra voler fare un passo indietro.

Lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Mediaset si infiamma con richieste milionarie e denunce incrociate che coinvolgono i volti più noti della TV. Il caso che coinvolge Fabrizio Corona raggiunge vette di tensione mai viste prima. La dirigenza di Mediaset, sotto la guida di Pier Silvio e Marina Berlusconi, ha avviato una pesante offensiva legale. Il gruppo televisivo richiede un risarcimento monstre da 160 milioni di euro, sostenendo che l'ex re dei paparazzi abbia leso l'immagine di pilastri dell'azienda come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

