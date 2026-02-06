La strategia legale di Mediaset per fermare Fabrizio Corona

Il caso tra Fabrizio Corona e Mediaset si fa sempre più acceso. La tv ha presentato nuove richieste milionarie contro l’ex paparazzo, che nel frattempo ha risposto con denunce incrociate. La disputa legale riguarda questioni che coinvolgono alcuni dei volti più noti dello spettacolo italiano. La situazione si sta surriscaldando e i prossimi giorni saranno decisivi per capire come si evolverà questa faida.

. Lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Mediaset si infiamma con richieste milionarie e denunce incrociate che coinvolgono i volti più noti della TV. Il caso che coinvolge Fabrizio Corona raggiunge vette di tensione mai viste prima. La dirigenza di Mediaset, sotto la guida di Pier Silvio e Marina Berlusconi, ha avviato una pesante offensiva legale. Il gruppo televisivo richiede un risarcimento monstre da 160 milioni di euro, sostenendo che l'ex re dei paparazzi abbia leso l'immagine di pilastri dell'azienda come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

