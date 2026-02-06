La storia di Nina la cagnolina restituita alle persone che l'hanno maltrattata | le associazioni scendono in piazza

La vicenda di Nina, la cagnolina sequestrata per maltrattamenti, ha suscitato molte polemiche. Dopo settimane di accertamenti, le autorità hanno deciso di restituirla ai proprietari. Le associazioni animaliste sono scese in piazza per protestare, chiedendo maggiore tutela per gli animali e più controlli. La scena si è ripetuta davanti ai cancelli della villetta, dove i proprietari hanno riabbracciato Nina tra i fischi e le proteste di chi chiede giustizia per gli esseri indifesi.

La cagnolina Nina, sequestrata per maltrattamenti, è stata restituita alle stesse persone a cui era stata tolta. Associazioni e cittadini manifestano a Gorizia per chiedere giustizia e il caso arriva (di nuovo) in Parlamento. Cagnolina restituita alla famiglia accusata di maltrattamenti: così finisce la storia di Nina La Cassazione ha deciso di restituire Nina alla famiglia di Gorizia, chiudendo così il caso di presunti maltrattamenti.

