La storia di Hiba alle Olimpiadi Milano-Cortina cresciuta al Punto Luce di Save The Children è tedofora per la pace – Video

Anche Save The Children ha partecipato al viaggio della fiamma olimpica verso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Ong ha portato la fiaccola con una tedofora d’eccezione che incarna i valori di resilienza, inclusione e pace: Hibatallah Najid, detta Hiba. Arrivata in Italia all’età di nove anni, Hiba è cresciuta al Punto Luce Giambellino di Milano di Save the Children, organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lì si è sentita davvero benvenuta e ha imparato a trasformare le fragilità in determinazione, racconta l’Ong, scoprendo una passione genuina per il calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hiba, la giovane tedofora di Save the Children, racconta la sua esperienza al Punto Luce di Milano.

Hiba, la tedofora di Save the Children cresciuta al Punto Luce: Tutti i bimbi hanno bisogno di un’opportunitàArrivata a 9 anni dal Marocco, è stata accolta nella struttura del Giambellino dell’organizzazione internazionale e oggi è una studentessa e volontaria. Ho imparato a non arrendermi anche quando tutt ... msn.com

