La storia dell’Inno Olimpico di Spyros Samaras dal trionfo ad Atene all’oblio fino alla riscoperta a Tokyo

A fine Ottocento, in un mondo che stava per cambiare radicalmente, Spyros Samaras ricevette un incarico importante. Gli fu chiesto di scrivere l’inno ufficiale delle Olimpiadi di Atene del 1896, un compito che avrebbe portato il suo nome nelle storie. La sua composizione accompagnò per anni le Olimpiadi, ma con il tempo cadde nell’oblio. Solo di recente, l’inno di Samaras è stato riscoperto e rivalutato, portando alla luce un pezzo di storia olimpica che sembrava perduto.

Era il 1896 e, mentre il mondo si apprestava a varcare la soglia di quello che si sarebbe rivelato uno dei secoli più complessi e violenti della storia moderna e contemporanea, al musicista grego Spyros Samaras, italianizzato in Spiro Samara, venne affidato un grande onore e un enorme onere: comporre l’ Inno Olimpico. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), costituito poco tempo addietro per merito di Pierre de Coubertin, era in cerca di nuova linfa vitale per l’evento sportivo, e desiderava un’identità musicale che unisse la solennità della tradizione allo spirito innovativo di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

