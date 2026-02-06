la situazione a niscemi due settimane dopo la frana

Due settimane dopo la frana a Niscemi, molte famiglie sono ancora senza casa. La protezione civile sta cercando soluzioni temporanee, ma i fondi disponibili sono ancora pochi. La gente aspetta risposte e aiuti concreti, mentre le autorità continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area.

Quante persone sono senza casa, quali sono le ipotesi su dove sistemarle e quanti soldi ci sono per l'emergenza (ancora pochi, per ora) Ogni giorno alle 18, alla prefettura di Caltanissetta, si svolge una riunione del centro coordinamento soccorsi per fare il punto sulla frana che il 25 gennaio ha colpito il centro storico di Niscemi, in Sicilia. È presieduta dalla prefetta Licia Donatella Messina ma partecipano anche Comune, Regione Siciliana, Vigili del fuoco e Protezione civile. Negli ultimi due giorni queste istituzioni hanno fornito dati precisi sul numero di persone sfollate, su quante abitazioni sono state evacuate, quanti interventi d’emergenza sono stati effettuati e quanti soldi sono disponibili per affrontare l’emergenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio.

La zona di Niscemi è interessata da una frana attiva che coinvolge l'intera collina, con un progressivo abbassamento verso la piana di Gela.

