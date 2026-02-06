La sfilata di John Lawrence Sullivan a Berlino si è svolta senza fretta, lasciando il pubblico senza molte spiegazioni. Durante la fashion week, i capi del brand giapponese sono passati davanti agli occhi dei presenti a un ritmo regolare, senza grandi effetti o momenti clou. La scena si è concentrata sul corpo, più che sulle parole o sui dettagli appariscenti.

La sfilata di John Lawrence Sullivan a Berlino non ha fretta di farsi decifrare. Lunedì scorso, durante la fashion week della capitale tedesca, durante l'INTERVENTION di Reference Studios, i look del brand giapponese si sono susseguiti con un ritmo costante, senza passaggi costruiti per isolarsi dal resto. È una collezione che lavora sulla continuità e sulla coerenza, più che sull’impatto immediato della singola immagine. John Lawrence Sullivan AutunnoInverno 2026 John Lawrence Sullivan AutunnoInverno 2026 FINNEGAN KOICHI GODENSCHWEGER - www.godenschweger.photography - IG:@godenschweger Guardando lo show, la prima sensazione è che tutto sia tenuto insieme da una costruzione molto precisa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La sfilata di John Lawrence Sullivan a Berlino è tutta una questione di corpo

Approfondimenti su John Lawrence Sullivan

Ultime notizie su John Lawrence Sullivan

