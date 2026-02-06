Leo Gassmann si prepara al suo terzo Festival, deciso a mostrarsi al naturale. Dopo il successo della fiction

Spinelli Forte degli ascolti incassati sul piccolo schermo dalla fiction L’invisibile in cui recita assieme a Lino Guanciale e a Levante, Leo Gassmann si prepara al suo terzo Festival, quello chiamato a dargli una definitiva collocazione sul panorama musicale o a lasciarlo sul set. Sul tavolo verde della Città dei Fiori, il figlio (e nipote) d’arte gioca le proprie carte con Naturale, un "grido d’amore che incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita" nell’attesa di pubblicare al quarto album della sua discografia Vita Vera Paradiso, in uscita il 10 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida di Leo: "Mostrarmi al Naturale"

