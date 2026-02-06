La Serie A di calcio vista dal basso

Il Verona e il Pisa sono in fondo alla classifica di Serie A e hanno appena cambiato allenatore. Domani si sfideranno in una partita decisiva per cercare di risalire la china. Entrambe le squadre vogliono lasciare il fondo e sperare in una svolta, anche se la sfida si presenta complicata. La situazione è tesa e i tifosi attendono con ansia l’esito di questa sfida.

Stasera nella Serie A maschile di calcio si affrontano le ultime due squadre della classifica, Verona e Pisa. Entrambe hanno 14 punti, entrambe hanno appena cambiato allenatore ed entrambe hanno urgente bisogno di vincere. Il Verona non lo fa da 8 partite e nell’ultima giornata ha perso 4-0 contro il Cagliari; il Pisa ha vinto una sola partita su 23 e nelle ultime due contro Inter e Sassuolo ha subito 9 gol. La loro situazione non è del tutto compromessa, comunque. Alla fine del campionato retrocederanno in Serie B le ultime tre della classifica, e in questo momento la quartultima, il Lecce, ha solo 4 punti in più. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La Serie A di calcio vista dal basso Approfondimenti su Verona Pisa Gasperini critica il gioco dal basso: i numeri che spiegano il calcio moderno Gasperini ha espresso alcune considerazioni sul modo di giocare nel calcio contemporaneo, evidenziando come molte squadre puntino sulla costruzione dal basso. Calcio serie C, il Perugia si ricompatta in vista del derby. Biglietti, ecco quando potrebbe partire la vendita La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Serie A - Yildiz trascinatore della Juventus Ultime notizie su Verona Pisa Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornata; La Serie A1 torna a pieno regime: nel fine settimana le sfide della 16^ giornata; La Serie D su Vivo Azzurro TV: il palinsesto delle partite di febbraio; I bilanci della Serie A: ancora in rosso, -360 milioni. Stipendi record, il macigno del debito. Calciomercato 2026, come cambiano le formazioni di Serie A dopo la sessione invernaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Calciomercato 2026, come cambiano le formazioni di Serie A dopo la sessione invernale ... tg24.sky.it Le probabili formazioni di Genoa-Napoli (Serie A)Le possibili scelte di formazione di De Rossi e Conte per Genoa-Napoli. msn.com In occasione della 24ª Giornata della Serie A Enilive la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi di gioco la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – @UNHCRItalia con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’i x.com , Protagonista della collaborazione è Haier-Cam, la telecamera che immerge lo spettatore nel gioco. #Calcio #haiercam #partnership Haier Lega Serie A facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.