La senigalliese grande protagonista nell’impianto di inzell in germania prova di resistenza sui tremila metri Linda Rossi una freccia nell’ultima tappa di coppa del mondo di pattinaggio su ghiaccio

La pattinatrice senigalliese Linda Rossi si è fatta notare nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio su ghiaccio, disputata a Inzell, in Germania. La giovane atleta ha affrontato la prova sui tremila metri, mettendo in mostra tutta la sua grinta e resistenza. La competizione si è conclusa da poco, lasciando Rossi tra le protagoniste della gara e con buone prospettive per il futuro.

Si è conclusa nei giorni scorsi la quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su ghiaccio, all'interno dell'impianto coperto di Inzell, in Germania. Linda Rossi, atleta senigalliese delle G.S. Fiamme Azzurre in forza alla Nazionale italiana di pista lunga ha alzato l'asticella delle prestazioni con due importanti risultati. Nella 3000 metri, prova di resistenza sulla distanza, Linda ha saputo gestire al meglio i sette giri e mezzo della gara con una partenza veloce e potente, riuscendo a mantenere un'ottima velocità fino a 1 giro e mezzo dalla fine, per poi andare a gestire la distanza rimanente piazzandosi al quinto posto del Gruppo B.

