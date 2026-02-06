La scuola e il Dramma Il cinema per la Memoria | Prima dei pellegrinaggi

Una famiglia ebrea lascia la propria casa nel quartiere Prati, portandosi via mobili e ricordi. La scena è lontana da ogni retorica: il negozio di stoffe venduto a basso prezzo, i mobili caricati su un camion, e i membri della famiglia che salutano con aria rassegnata. È il racconto di un addio forzato, di un pezzo di vita che scompare sotto gli occhi di chi osserva.

Nell’ultima scena la famiglia ebrea abbandona l’amata casa nel quartiere Prati: venduto sottoprezzo il negozio di stoffe, caricati i mobili su un camion, il rassegnato Leone, la moglie Giuditta, i figli e il vecchio nonno salgono pure loro, e salutano. Ma non è "Furore" di Steinbeck. È l’Italia 1938 delle “leggi razziali”, dei futuri rastrellamenti al ghetto, e Scola sembra dirci – senza dirlo – che anche quella famiglia passerà probabilmente per il camino di Auschwitz. È un bel titolo "Concorrenza sleale": semplice, allusivo, dalla doppia lettura. Perché, se sleale, all’inizio, è la concorrenza che lo scaltro merciaio ebreo, venditore di abiti confezionati, opera ai danni del sarto all’antica, tragicamente più sleale sarà di lì a poco la concorrenza attuata dallo Stato italiano, con "Il manifesto della razza" e le discriminazioni che ne discesero, ai danni della comunità ebraica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

