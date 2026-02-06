La nazionale scozzese potrebbe perdere uno dei suoi attaccanti più prolifici prima ancora di partire per il Mondiale. Secondo alcune voci, il giocatore, che ha segnato 15 gol, sta pensando di lasciare la maglia della Scozia e valuta il suo futuro in nazionale. La situazione crea tensione e incertezza in vista della convocazione ufficiale.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, la Scozia potrebbe perdere un attaccante di successo che sta valutando il suo futuro in nazionale prima ancora che inizi la sua carriera da rappresentativa. Steve Clarke ha schierato diversi centravanti nel suo periodo alla guida della squadra nazionale. Che Adams e ora Kieron Bowie giocano in Serie A, George Hirst, Tommy Conway e Lyndon Dykes nell’EFL, e Lawrence Shankland e Kevin Nisbet nella Premiership scozzese. I centrocampisti John McGinn e Scott McTominay hanno fatto lo stesso, ma Dykes e Adams sono gli unici attaccanti del momento ad aver collezionato doppia cifra nel calcio internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Scozia rischia di perdere l’attaccante da 15 gol prima dell’annuncio della squadra per la Coppa del Mondo

