La sanità pubblica sta crollando tempi d' attesa lunghissimi | da diritto a privilegio anche a Rimini
La situazione della sanità pubblica in Italia peggiora di giorno in giorno. I tempi di attesa sono diventati così lunghi che molte persone rinunciano a curarsi o devono rivolgersi al privato, con costi elevati. A Rimini, addirittura, si parla di un fenomeno che trasforma il diritto alla salute in un privilegio. Una lettrice ci ha scritto, raccontando di una realtà fatta di delusione e sconforto, dove le liste d’attesa si allungano senza fine e le persone si sentono abbandonate. La crisi si fa sentire forte e chiara, e
“Gentile Redazione, vi scrivo con un senso di profonda delusione e crescente avvilimento per denunciare una situazione che, purtroppo, non può più essere considerata episodica o tollerabile. Probabilmente ne siete già a conoscenza, ma ciò che sta accadendo alla sanità pubblica merita di essere raccontato con chiarezza e senza attenuanti. Accedere alle prestazioni tramite il servizio sanitario pubblico è diventato, nei fatti, quasi impossibile. I tempi di attesa sono lunghissimi, spesso incompatibili con la tutela della salute, anche in presenza di impegnative urgenti. La conseguenza è evidente e gravissima: i cittadini vengono spinti verso la sanità privata, pagando di tasca propria per visite ed esami che dovrebbero essere garantiti.🔗 Leggi su Riminitoday.it
"Liste d'attesa troppo lunghe, la sanità pubblica sta morendo, chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare"
In Italia la disuguaglianza ha una nuova forma: il tempo d’attesa per curarsi. Così un diritto diventa privilegio
In Italia, la disuguaglianza si manifesta anche attraverso il tempo di attesa per le cure mediche.
Lettera di una riminese: Sanità pubblica tra attese infinite e medici di famiglia sbrigativi e freddiUna lettrice scrive una lettera: Cittadini soli. Il diritto alla salute è un diritto, non privilegio ... altarimini.it
Stefano Casadei (Azione): “A Rimini sanità in perenne agonia, dove sono le istituzioni Il diritto alla salute non può essere delegato né sacrificato sull’altare dell’inerzia politica”. LEGGI L'ARTICOLO QUI facebook
