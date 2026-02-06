La sanità pubblica sta crollando tempi d' attesa lunghissimi | da diritto a privilegio anche a Rimini

La situazione della sanità pubblica in Italia peggiora di giorno in giorno. I tempi di attesa sono diventati così lunghi che molte persone rinunciano a curarsi o devono rivolgersi al privato, con costi elevati. A Rimini, addirittura, si parla di un fenomeno che trasforma il diritto alla salute in un privilegio. Una lettrice ci ha scritto, raccontando di una realtà fatta di delusione e sconforto, dove le liste d’attesa si allungano senza fine e le persone si sentono abbandonate. La crisi si fa sentire forte e chiara, e

“Gentile Redazione, vi scrivo con un senso di profonda delusione e crescente avvilimento per denunciare una situazione che, purtroppo, non può più essere considerata episodica o tollerabile. Probabilmente ne siete già a conoscenza, ma ciò che sta accadendo alla sanità pubblica merita di essere raccontato con chiarezza e senza attenuanti. Accedere alle prestazioni tramite il servizio sanitario pubblico è diventato, nei fatti, quasi impossibile. I tempi di attesa sono lunghissimi, spesso incompatibili con la tutela della salute, anche in presenza di impegnative urgenti. La conseguenza è evidente e gravissima: i cittadini vengono spinti verso la sanità privata, pagando di tasca propria per visite ed esami che dovrebbero essere garantiti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Sanità Pubblica

In Italia, la disuguaglianza si manifesta anche attraverso il tempo di attesa per le cure mediche.

