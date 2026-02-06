La Russa promuove il pacchetto sicurezza | Le forze dell’ordine devono sentirsi più protette

Il ministro della Difesa, Guido La Russa, ha annunciato un nuovo pacchetto sicurezza. In un'intervista, ha detto che le forze dell’ordine devono sentirsi più protette e ha promesso misure per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La Russa ha anche commentato le tensioni nelle piazze, accusando alcuni di tentare di creare disordini per sovvertire le regole democratiche.

"C'è una tensione che alcuni tentano di canalizzare nelle piazze creando disordini con l'intenzione di sovvertire le regole democratiche. Un vero attacco allo Stato". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Ignazio La Russa, presidente del Senato. "E di fronte a fatti ripetuti o gravissimi come l'aggressione al poliziotto al corteo di Torino, che ha scioccato e preoccupato gli italiani, sarebbe improvvido non fare nulla, non agire" aggiunge. "Negli anni di piombo è servita la volontà politica di combattere i violenti". "Ma davvero le sembra che l'Italia stia vivendo qualcosa di simile agli anni di piombo, quando c'erano morti, attentati e la dichiarata volontà di rovesciare lo Stato?", chiede Paola Di Caro del Corriere.

