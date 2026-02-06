La Regione Campania blocca la costruzione dell'impianto di rifiuti a Pietravairano Caserta

La Regione Campania ha deciso di bloccare la costruzione dell’impianto di rifiuti a Pietravairano, in provincia di Caserta. La sospensione dell’autorizzazione arriva dopo le proteste delle comunità locali e le richieste di ascolto da parte delle istituzioni. Il progetto dell’impianto Ecoplan si ferma, almeno per ora, e la decisione ha già scatenato reazioni da parte degli attivisti e dei politici del territorio.

Impianto rifiuti Ecoplan a Pietravairano: la Regione Campania sospende l’autorizzazione. Aveta (M5S): "Ascoltate le istanze delle comunità locali".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pietravairano Impanti Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: i prossimi passi per la costruzione dell’impianto. Ecco tutti i dettagli Il progetto definitivo dello Stadio Roma è stato ufficialmente consegnato, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’impianto a Pietralata. Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale Il governatore della Campania ha deciso di bloccare il bando per il nuovo direttore generale di Campania Turismo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pietravairano Impanti Argomenti discussi: Regione, Roberto Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale dell'agenzia; Regione Campania, dopo Scabec Roberto Fico blocca la nomina di Dg all'Agenzia Campania turismo; Regione Campania, dopo Scabec Roberto Fico blocca la nomina di Dg all'Agenzia Campania turismo; Salario minimo negli appalti della regione Campania: bene le intenzioni, insufficienti le misure annunciate. La Regione Campania blocca la costruzione dell’impianto di rifiuti a Pietravairano (Caserta)La lettera della Direzione Generale Ciclo integrato dei rifiuti è protocollata con la data di oggi ed è sulla scrivania di Adriano Del Sesto, sindaco di Pietravairano, nel Casertano, alle falde del ... fanpage.it Regione Campania, dopo Scabec Roberto Fico blocca la nomina di Dg all'Agenzia Campania turismoUna cosa è certa: l’acceleratore sul pedale della discontinuità il governatore Fico l’ha messa sicuramente sul comparto turistico-culturale. E così dopo lo ... ilmattino.it Sono stato eletto Presidente della Prima Commissione della Regione Campania, un incarico che mi onora e che affronto con grande senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse dei cittadini campani. Sarò inoltre componente della Sesta Commissione – Is facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.