La regina del pop e degli acuti incanta San Siro intonando in italiano ‘Nel blu dipinto di blu’ tra luci glitter e omaggi al genio italiano

Armonia, bellezza, creatività: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha preso il via con una serie di performance dedicate al genio italiano. Musica, danza, alta moda e design sono esplosi sul palco dello Stadio di San Siro, creando un vero spettacolo che celebra l'Italia. L'atmosfera ha raggiunto l'apice con l'arrivo sul palco di Mariah Carey. La regina del pop ha interpretato in italiano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, tra scintillii di argento, glitter e acuti che fanno strizzare l'occhio.

