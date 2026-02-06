Ilaria Salis torna a parlare di violenze a Torino. Dopo aver visto le foto delle cariche della polizia, l’eurodeputata di Avs ha subito pubblicato sui social il suo sdegno, accusando le forze dell’ordine di gravi abusi. La sua reazione ha generato nuove polemiche e alimentato il dibattito sulla gestione delle proteste in città.

Sempre dalla parte degli antagonisti. Ilaria Salis non aspettava altro. Non appena ha visto le foto delle cariche della polizia a Torino, l'eurodeputata di Avs ha digitato tutto il suo sdegno sui social: «Continuano ad arrivare immagini e testimonianze di gravi abusi della polizia». Il riferimento è a quanto accaduto sabato scorso durante il corteo in sostegno di Askatasuna, il centro sociale sgomberato dopo una lunghissima occupazione abusiva. Poco importa se quei "manifestanti", se così possiamo eufemisticamente definirli, si fossero resi protagonisti di lanci di pietre e bottiglie contro gli agenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La realtà distorta di Salis. E Ilaria s'inventò "abusi della polizia" a Torino

Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, aveva promesso di essere a Torino, ma sabato mattina si trovava ancora lontana dalla città.

