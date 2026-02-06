La tragedia a Cambiago si aggiunge a una serie di incidenti e malattie sul lavoro che negli ultimi mesi hanno allarmato la Lombardia. Donne e studenti sono i più colpiti, e i numeri mostrano un aumento preoccupante. La situazione si fa sempre più difficile per chi lavora e studia, e molti denunciano un sistema che sembra sempre più malato.

di Andrea Gianni MILANO La tragedia a Cambiago è l’ultima di una triste serie. Infortuni e malattie professionali sono in aumento, in Lombardia, con una crescita che colpisce in particolare le donne e gli studenti. Una fotografia scattata dagli ultimi dati dell’Inail, relativi ai 12 mesi dell’anno scorso, analizzati dalla Uil. "In una regione che dall’inizio dell’anno conta già 6 morti sul lavoro siamo di fronte a dinamiche che continuano a ripetersi con inquietante regolarità e per le stesse modalità: schiacciamenti, cadute dall’alto, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, procedure non adeguate", spiega il sindacato esprimendo cordoglio per il decesso dell’ingegnere 57enne Dinu Florian Craiu, schiacciato da una lastra a Cambiago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La radiografia di un fallimento . Donne e studenti i più colpiti: "Questo sistema è malato"

