Domani nella soap spagnola, Adriano mette da parte le parole e chiede a Catalina cosa succederà tra loro in futuro. Vuole sapere se possono davvero immaginare una strada insieme, soprattutto ora che pensano anche alla possibilità di diventare genitori. La scena si preannuncia tesa, con il protagonista che cerca risposte chiare e definitive.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Adriano cerca certezze con Catalina sul loro futuro insieme come genitori. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel mantiene la promessa a Simona a modo suo, coinvolgendo Antonito nei suoi progetti di aeronautica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La Promessa anticipazioni 7 febbraio: Adriano chiede a Catalina quale sarà il loro futuro

Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre.

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.



