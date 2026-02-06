La preside di Caivano condannata | escluse un supplente dalle graduatorie perché non esibì la pergamena di laurea

La preside Eugenia Carfora di Caivano è stata condannata per aver escluso un supplente dalle graduatorie provinciali. La dirigente scolastica ha deciso di depennare il candidato perché non ha mostrato la pergamena di laurea, presentando invece solo una denuncia di smarrimento. La vicenda ha fatto scalpore, anche perché Carfora è nota al pubblico per la fiction “La Preside”.

La preside Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano nota al grande pubblico per la fiction televisiva "La Preside", è stata condannata per aver depennato dalle Gps, ovvero le graduatorie provinciali un supplente, perché non ha esibito la pergamena di laure a, ma solo la denuncia di smarrimento. La sentenza è stata pubblicata circa due mesi fa e ormai è diventata definitiva perché non impugnata nei termini previsti. In realtà aspettava il duplicato. Il depennamento, secondo il tribunale di Napoli Nord, è un atto illegittimo. Così al prof saranno dovuti 16mila euro, a copertura degli stipendi mancati.

